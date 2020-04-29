Вести Кремля: Спарта в традициях России. Путинский гипноз
В выпуске программы "Вести Кремля" за 29 апреля на онлайн-совещании с Путиным по COVID-19 в прошлом вирусолог, который снова стал историком, не сумел провозгласить речи без темы Древней Греции. Он напомнил всем, кто участвовал, что в то время больных детей сбрасывали со скалы. Михаил Мишустин едва не заснул во время речи президента России Владимира Путина.
Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале:
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