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      Вєсті Кремля: Спарта в традиціях Росії. Путінський гіпноз

      Вєсті Кремля -

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 29 квітня –на онлайн-нараді з Путіним щодо COVID-19 в минулому вірусолог, який знову став істориком, не зумів проголосити промови без теми Древньої Греції. Він нагадав усім, хто брав участь, що в той час хворих дітей скидали зі скелі. Михайло Мішустін ледь не заснув під час промови президента Росії Володимира Путіна.

      Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:

      Бразилія стала епіцентром коронавірусу

      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Володимир Путін Новини Росії Вєсті Кремля
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