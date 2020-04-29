Вєсті Кремля: Спарта в традиціях Росії. Путінський гіпноз
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 29 квітня –на онлайн-нараді з Путіним щодо COVID-19 в минулому вірусолог, який знову став істориком, не зумів проголосити промови без теми Древньої Греції. Він нагадав усім, хто брав участь, що в той час хворих дітей скидали зі скелі. Михайло Мішустін ледь не заснув під час промови президента Росії Володимира Путіна.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
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