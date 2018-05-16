Вести Кремля. Страшилки России. Адольф Путин

В выпуске программы "Вести Кремля" за 16.05 – Перееханные гуси, раздавленный бульдозером сыр или сожженная в печи колбаса – такими санкциями грозит РФ. Теперь россияне нашли новую жертву, из-за которой скупую слезу может пустить один из немногих друзей Путина, которые еще остались. Достижения Владимира Путина на федеральных телеканалах чуть ли не "прямым текстом" приравняли к Гитлеру.

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