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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Вести Кремля. Страшилки России. Адольф Путин

Вести Кремля 110 Читати новину українською

В выпуске программы "Вести Кремля" за 16.05 – Перееханные гуси, раздавленный бульдозером сыр или сожженная в печи колбаса – такими санкциями грозит РФ. Теперь россияне нашли новую жертву, из-за которой скупую слезу может пустить один из немногих друзей Путина, которые еще остались. Достижения Владимира Путина на федеральных телеканалах чуть ли не "прямым текстом" приравняли к Гитлеру.

Также в выпуске:

В российском календаре государственных праздников есть несколько, в частности и 7 мая, когда Путин восходит на трон.

Президент России показал, как "непристегнутым" и без прав нарушает правила дорожного движения.

Как в РФ новые министерства понапридумывали.

Теги: Владимир Путин Вести Кремля Новости России
Источник: 24 Канал
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