Вєсті Кремля. Страшилки Росії. Адольф Путін

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 16.05 – переїхані гуси, розчавлений бульдозером сир чи спалена в печі ковбаса – такими санкціями погрожує РФ. Тепер росіяни знайшли нову жертву, через яку скупу сльозу може пустити один з небагатьох друзів Путіна, які ще залишились. Досягнення Владіміра Путіна на федеральних телеканалах ледь не "прямим текстом" прирівняли до Гітлера.

Також у випуску:

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