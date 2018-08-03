Вести Кремля. Страшное наказание библиотекой. Жареные факты про Овального
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 03.08 – Путин придумал, как отучить топ-чиновников от коррупции. Если за кем-то числятся хищения на три миллиарда рублей или два миллиона долларов, то наказание будет страшным – 8 лет работы библиотекарем. Российская комсомольская правда нажарила фактов целую сковородку, которая должна придавить и растереть в порошок Лешу Навального.
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Источник: 24 канал
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