Вести Кремля. Страшное наказание библиотекой. Жареные факты про Овального

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 03.08 – Путин придумал, как отучить топ-чиновников от коррупции. Если за кем-то числятся хищения на три миллиарда рублей или два миллиона долларов, то наказание будет страшным – 8 лет работы библиотекарем. Российская комсомольская правда нажарила фактов целую сковородку, которая должна придавить и растереть в порошок Лешу Навального.

Также в выпуске: Четверть мильрда на рекламу пенсионной реформы. Виталию Мутко вручили булаву и саблю.



