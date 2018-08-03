Вєсті Кремля. Страшне покарання бібліотекою. Смажені факти про Овального
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 03.08 – Путін вигадав, як відівчити топ-чиновників від корупції. Якщо за кимось числиться розкрадання на три мільярди рублів чи два мільйони доларів, то покарання буде страшним – 8 років роботи бібліотекарем. Російська комсомольська правда насмажила фактів цілу пательню, яка мала придавати і розтерти на порох Льошу Навального.
Також у випуску:
Чверть мільрда на рекламу пенсійної реформи.
Віталію Мутко вручили булаву й шаблю.
Джерело: 24 канал
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