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      Вести Кремля: Страшное оружие Путина. Видеоигра с обнаженным Сталиным

      Вести Кремля 58 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 5 июня – российские ученые разработали для Владимира Путина мощное оружие будущего. Оно настолько страшно, что о нем осмелился написать лишь телеканал "Звезда". Игровая платформа Steam опубликовала превью новой игры под названием Sex with Stalin, однако, КПРФ хочет запретить ее для того, чтобы секс со Сталиным был только для избранных.

      Также в выпуске:

      "Роскосмос" – не металлолом.

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      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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