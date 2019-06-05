Вести Кремля: Страшное оружие Путина. Видеоигра с обнаженным Сталиным

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 5 июня – российские ученые разработали для Владимира Путина мощное оружие будущего. Оно настолько страшно, что о нем осмелился написать лишь телеканал "Звезда". Игровая платформа Steam опубликовала превью новой игры под названием Sex with Stalin, однако, КПРФ хочет запретить ее для того, чтобы секс со Сталиным был только для избранных.

Также в выпуске: "Роскосмос" – не металлолом.

Источник: 24 канал