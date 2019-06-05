Вєсті Кремля: Страшна зброя Путіна. Відеогра з оголеним Сталіним

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 5 червня – російські вчені розробили для Володимира Путіна найпотужнішу зброю майбутнього. Вона настільки страшна, що про неї насмілився написати лише телеканал "Звезда". Ігрова платформа Steam опублікувала прев'ю нової гри під назвою Sex with Stalin, однак, КПРФ хоче заборонити її для того, аби секс зі Сталіним був лише для обраних.

Також у випуску: "Роскосмос" – не металолом.

Джерело: 24 канал