Вести Кремля. Стул для Путина. Неадекватное "Победобесие"
В выпуске программы "Вести Кремля" за 15.05 – российские дети уверены: с неба светило солнце, вода была мокрой, а Россией всегда управлял Путин. Ради своего кумира дети готовы на обновление кремлевского интерьера, тем более что оно ему очень нужно. Нынешний день "Победобесия" с легкостью мог подорвать сознание здорового человека, например, могилой неизвестного солдата в трамвае.
Также в выпуске:
Запрет на собак от Жириновского.
Очередные бои, которые свели все репутационные старания главы Чечни на нет.
Источник: 24 Канал
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