Вести Кремля. Стул для Путина. Неадекватное "Победобесие"

В выпуске программы "Вести Кремля" за 15.05 – российские дети уверены: с неба светило солнце, вода была мокрой, а Россией всегда управлял Путин. Ради своего кумира дети готовы на обновление кремлевского интерьера, тем более что оно ему очень нужно. Нынешний день "Победобесия" с легкостью мог подорвать сознание здорового человека, например, могилой неизвестного солдата в трамвае.

Также в выпуске: Запрет на собак от Жириновского. Очередные бои, которые свели все репутационные старания главы Чечни на нет.