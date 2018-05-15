Вєсті Кремля. Стілець для Путіна. Неадекватне "Побєдобєсіє"
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 15.05 – Російські діти впевнені: з неба світило сонце, вода була мокрою, а Росією завжди керував Путін. Заради свого кумира діти готові до оновлення кремлівського інтер'єру, тим паче, воно Путіну дуже потрібне. Цьогорічний день "Побєдобєсія" з легкістю міг підірвати свідомість здорової людини, наприклад могилою невідомого солдата у трамваї.
Також у випуску:
Заборона на собак від Жириновського.
Чергові бої, які звели всі репутаційні старання глави Чечні нанівець.
Джерело: 24 Канал
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