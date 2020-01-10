Вести Кремля: Судный день для российского футбола. РПЦ борется с пожарами

В выпуске программы "Вести Кремля" за 10 января – конец света с религиозной точки зрения должен сопровождаться страшным судом. Тогда разделят грешников и праведников, и каждый получит по заслугам. Он приходит даже уже – пока только в российский футбол. В России больше всего боятся, чтобы не сгорели церкви. Но и на такой случай в Мокшандии есть МЧС с чрезвычайно уместными советами.

Также в выпуске: Маленькому командиру – маленькие кораблики. Смотрите программу "Вести Кремля" за 10 января​ 2020: