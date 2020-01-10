Вєсті Кремля: Судний день для російського футболу. РПЦ бореться з пожежами

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 10 січня – кінець світу з релігійної точки зору має супроводжуватись страшним судом. Тоді розділять грішників та праведників, і кожен отримає по заслузі. Він приходить навіть вже – поки що лише у російський футбол. В Росії найбільше бояться, щоб не згоріли церкви. Але й на такий випадок в Мокшандії є МЧС із надзвичайно доречними порадами.

Також у випуску: Маленькому командиру – маленькі кораблики. Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 10 січня 2020: