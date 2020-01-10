22:08
10 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Судний день для російського футболу. РПЦ бореться з пожежами
      Вєсті Кремля
      21:18, сьогодні
      Вєсті.UA: Погана карма Шуфрича. Цукерберг проти Портнова
      Вєсті.UA
      20:39, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Вєсті Кремля
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Вєсті Кремля: Судний день для російського футболу. РПЦ бореться з пожежами

      206 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 10 січня – кінець світу з релігійної точки зору має супроводжуватись страшним судом. Тоді розділять грішників та праведників, і кожен отримає по заслузі. Він приходить навіть вже – поки що лише у російський футбол. В Росії найбільше бояться, щоб не згоріли церкви. Але й на такий випадок в Мокшандії є МЧС із надзвичайно доречними порадами.

      Також у випуску: 

      Маленькому командиру – маленькі кораблики.

      Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 10 січня 2020:

       

      СБУ назвала дві версії катастрофи літака МАУ в Ірані
      сьогодні
      5175
      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
      Анастасія Зазуляк 37920
      сьогодні , 22:00 Перемирия не будет: за чей счет война в Ливии продолжается
      Злой Одессит 22
      31 грудня 2019 , 14:04 100 мільйонів гривень розіграли в акції Iron Man
      423
      сьогодні , 21:00 Людмила Таран: "Історія України така страшна, в ній долі катів і жертв переплелися"
      Наталія Лебідь 260
      сьогодні , 20:30 Сбитый лайнер МАУ: Иран против США
      Іван Яковина 495
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук