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ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Вести Кремля. Судный день Патриарха Кирилла. Российский Диснейленд
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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Вести Кремля. Судный день Патриарха Кирилла. Российский Диснейленд

Вести Кремля 90 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 07.08 – до 2020-го вся Федерация запестрит 40 тысячами храмов. Но управлять всем этим добром может и не Кирилл, ибо в Коми-Пермяцком крае решили восстановить один древний ритуал. Американские горки хотят победить российскими аттракционами.

Также в выпуске:

Жириновский заговорил о распаде Федерации.

От чего "колбасит" Россию.

 

Теги: Новости России Вести Кремля Патриарх Кирилл
Источник: 24 канал
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