Вести Кремля. Судный день Патриарха Кирилла. Российский Диснейленд
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 07.08 – до 2020-го вся Федерация запестрит 40 тысячами храмов. Но управлять всем этим добром может и не Кирилл, ибо в Коми-Пермяцком крае решили восстановить один древний ритуал. Американские горки хотят победить российскими аттракционами.
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Источник: 24 канал
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