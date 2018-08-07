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ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті Кремля. Судний день Патріарха Кірілла. Російський Діснейленд

Вєсті Кремля 254 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 07.08 – до 2020-ого уся Федерація зарясніє 40 тисячами храмів. Але керувати усім цим добром може і не Кірілл, бо у Комі-пермяцькому краї вирішили відновити один стародавній ритуал. Американські гірки хочуть перемогти російськими атракціонами.

Також у випуску: 

Жириновський заговорив про розпад Федерації. 

Від чого "ковбасить" Росію. 

 

Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Патріарх Кирил
Джерело: 24 канал
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