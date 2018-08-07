Вєсті Кремля. Судний день Патріарха Кірілла. Російський Діснейленд
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 07.08 – до 2020-ого уся Федерація зарясніє 40 тисячами храмів. Але керувати усім цим добром може і не Кірілл, бо у Комі-пермяцькому краї вирішили відновити один стародавній ритуал. Американські гірки хочуть перемогти російськими атракціонами.
Також у випуску:
Жириновський заговорив про розпад Федерації.
Від чого "ковбасить" Росію.
Джерело: 24 канал
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