В свежем выпуске "Вести Кремля" за 18.12 – психологи утверждают, что эффективный путь к выздоровлению пациента – это скрупулезное исследование его недуга. Жаль, что этого не знают психиатры, которые лечат бывшего "прокурора" Крыма. Владимир Путин отправил к британским берегам очередную партию ГРУшников, но что-то пошло не так.

Также в выпуске: Два миллиарда для нуждающихся.