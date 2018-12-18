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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
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      Вести Кремля: Суровое детство Поклонской. Путин сел на дно

      Вести Кремля 251 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 18.12 – психологи утверждают, что эффективный путь к выздоровлению пациента – это скрупулезное исследование его недуга. Жаль, что этого не знают психиатры, которые лечат бывшего "прокурора" Крыма. Владимир Путин отправил к британским берегам очередную партию ГРУшников, но что-то пошло не так.

      Также в выпуске:

      Два миллиарда для нуждающихся.

      Теги: Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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