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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Вєсті Кремля: Суворе дитинство Поклонської. Путін сів на дно

      Вєсті Кремля 702 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 18.12 – психологи стверджують, що ефективний шлях до видужання пацієнта – це скрупульозне дослідження його недуги. Шкода, що цього не знають психіатри, які лікують колишнього "прокурора" Криму. Володимир Путін відправив до британський берегів чергову партію ГРУшників, але щось пішло не так.

      Також у випуску:

      Два мільярди для потребуючих. 

      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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