Вєсті Кремля: Суворе дитинство Поклонської. Путін сів на дно
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 18.12 – психологи стверджують, що ефективний шлях до видужання пацієнта – це скрупульозне дослідження його недуги. Шкода, що цього не знають психіатри, які лікують колишнього "прокурора" Криму. Володимир Путін відправив до британський берегів чергову партію ГРУшників, але щось пішло не так.
Також у випуску:
Два мільярди для потребуючих.
Джерело: 24 канал
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