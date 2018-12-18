Вєсті Кремля: Суворе дитинство Поклонської. Путін сів на дно

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 18.12 – психологи стверджують, що ефективний шлях до видужання пацієнта – це скрупульозне дослідження його недуги. Шкода, що цього не знають психіатри, які лікують колишнього "прокурора" Криму. Володимир Путін відправив до британський берегів чергову партію ГРУшників, але щось пішло не так.

Також у випуску: Два мільярди для потребуючих.