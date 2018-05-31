Вести Кремля. Суровый армейский рэп. Для чего миллионеру Михалкову трактор

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 31.05 – министр обороны РФ Сергей Шойгу бросил клич по поиску молодых дарований в российской армии. И ищет он не умелых воинов, а певцов. Режиссер Никита Михалков к своим миллионам шел долго, но дошел. И теперь зарабатывает 1,5 миллиона рублей в день. По этому случаю даже трактор себе купил.

Также в выпуске: Соловьиный помет, или Как федеральные каналы бомбили после спецоперации СБУ.



Мост, который по популярности и глупости переплюнул Керченский.