У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 31.05 – міністр оборони РФ Сергій Шойгу кинув клич з пошуку молодих дарувань у російській армії. І шукає він не вправних вояків, а співаків. Режисер Микита Міхалков до своїх мільйонів йшов довго, але дійшов. І тепер заробляє 1,5 мільйона рублів на день. З цієї нагоди навіть трактор собі купив.

Також у випуску: Солов'їний памьот, або Як федеральні канали бомбило після спецоперації СБУ. Міст, який за популярністю та глупотою переплюнув Керченський.