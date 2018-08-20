Вести Кремля. Свадебный генерал Путин. Экономия туалетной бумаги

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 20.08 – очень часто бывает, что вся свадьба крутится не вокруг молодоженов, а исключительно вокруг известного человека, в роли которого оказался сам Путин. Сложно в это поверить, но за окном 2018 год, вместо газет – аккаунты в Facebook и Instagram, но в Набережных Челнах инструкции по туалетной бумаге до сих пор нужны.

Также в выпуске: Сколько россиян уверены, что существует группа людей, которая хочет переписать российскую историю: детали в цифрах. Почему цена говядины в российских магазинах выросла на 20%, свинины на 30%, а курятины на 35%.