Вєсті Кремля. Весільний генерал Путін. Економія туалетного паперу

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 20.08 – дуже часто буває, що все весілля крутиться не навколо молодого подружжя, а виключно навколо відомої людини в ролі якого опинився сам Путін. Складно в це повірити, але за вікном 2018 рік, замість газет – акаунти у Facebook та Instagram, але у Набережних Чєлнах інструкції щодо туалетного паперу досі потрібні.

Також у випуску: Скільки росіян впевнені, що існує група людей, які хочуть переписати російську історію: деталі у цифрах. Чому ціна яловичини в російських магазинах зросла на 20%, свинини на 30%, а курятини на 35%.