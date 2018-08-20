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СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Вєсті Кремля. Весільний генерал Путін. Економія туалетного паперу
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Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті Кремля. Весільний генерал Путін. Економія туалетного паперу

Вєсті Кремля 77 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 20.08 – дуже часто буває, що все весілля крутиться не навколо молодого подружжя, а виключно навколо відомої людини в ролі якого опинився сам Путін. Складно в це повірити, але за вікном 2018 рік, замість газет – акаунти у Facebook та Instagram, але у Набережних Чєлнах інструкції щодо туалетного паперу досі потрібні.

Також у випуску:

Скільки росіян впевнені, що існує група людей, які хочуть переписати російську історію: деталі у цифрах.

Чому ціна яловичини в російських магазинах зросла на 20%, свинини на 30%, а курятини на 35%.

Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
Джерело: 24 канал
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