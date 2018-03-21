Вести Кремля. "Сверхдержава" Россия. Царский трон Путина.
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 21.03 – В современной России просто бредят статусом сверхдержавы. Но значительное технологическое отставание не позволяет быть равными с титанами международной арены. Владимир Путин в очередной раз вознесся на царский трон. Однако из-за скандала с отравлением Скрипаля, первую скрипку на международной арене играет вовсе не Владимир Путин, а российское МИД.
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Кокаиновый рейс или подарки для Буцефала Путина.
Россия – место, где все застывает и ничего не меняется.
Лоукостер "Победа" отправился на Берлин.
Источник: 24 Канал
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