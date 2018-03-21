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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018
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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Вести Кремля. "Сверхдержава" Россия. Царский трон Путина.

Вести Кремля 51 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 21.03 – В современной России просто бредят статусом сверхдержавы. Но значительное технологическое отставание не позволяет быть равными с титанами международной арены. Владимир Путин в очередной раз вознесся на царский трон. Однако из-за скандала с отравлением Скрипаля, первую скрипку на международной арене играет вовсе не Владимир Путин, а российское МИД.

Также в выпуске:

Кокаиновый рейс или подарки для Буцефала Путина.

Россия – место, где все застывает и ничего не меняется.

Лоукостер "Победа" отправился на Берлин.

Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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