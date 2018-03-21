Вєсті Кремля. "Наддержава" Росія. Царський трон Путіна

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 21.03 – В сучасній Росії просто марять статусом наддержави. Але значне технологічне відставання не дозволяє бути рівними з титанами міжнародної арени. Володимир Путін вкотре вознісся на царський трон. Проте через скандал з отруєнням Скрипаля, першу скрипку на міжнародній арені грає зовсім не Володимир Путін, а російське МЗС.

Також у випуску: Кокаїновий рейс або подарунки для Буцефала Путіна. Росія – місце, де все застигає і нічого не змінюється. Лоукостер "Пабєда" відправився на Берлін.