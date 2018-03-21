Вєсті Кремля. "Наддержава" Росія. Царський трон Путіна
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 21.03 – В сучасній Росії просто марять статусом наддержави. Але значне технологічне відставання не дозволяє бути рівними з титанами міжнародної арени. Володимир Путін вкотре вознісся на царський трон. Проте через скандал з отруєнням Скрипаля, першу скрипку на міжнародній арені грає зовсім не Володимир Путін, а російське МЗС.
Також у випуску:
Кокаїновий рейс або подарунки для Буцефала Путіна.
Росія – місце, де все застигає і нічого не змінюється.
Лоукостер "Пабєда" відправився на Берлін.
Джерело: 24 Канал
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