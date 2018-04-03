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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
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Вести Кремля. Сырная катастрофа. Защитник Путин

Вести Кремля 56 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля" за 03.04 – Россия борется с санкциями начиная с 2014 года. Первые годы борьба шла очень активно, потом забуксовала, и вот только сейчас стали вырисовываться первые результаты. После провалов власти, или перед выборами президента в России часто случаются трагедии и теракты, о которых все говорят, и с которыми упорно борется Кремль и сам Путин.

Также в выпуске:

"Прозрачные" и "чистые" выборы Путина.

Сколько будет получать экс-губернатор Кузбасса Тулеев.

Теги: Владимир Путин Новости России Выборы в России 2018 Новости политики Вести Кремля Санкции
Источник: 24 Канал
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