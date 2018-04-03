Вєсті Кремля. Сирна катастрофа. Захисник Путін

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля" за 03.04 – Росія бореться із санкціями починаючи з 2014 року. Перші роки боротьба йшла дуже активно, потім забуксувала, і от лише тепер стали вимальовуватися перші результати. Після провалів влади, чи перед виборами президента в Росії часто-густо трапляються трагедії та теракти, про які всі говорять, і з якими завзято бореться Кремль та сам Путін.

Також у випуску: "Найпрозоріші" та "найчистіші" вибори Путіна. Скільки отримуватиме екс-губернатор Кузбасу Тулєєв.