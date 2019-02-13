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      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал

      Вести Кремля 135 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 13 февраля – в московском "Президент-отеле" собрались на съезд представители террористической организации "Талибан". В России она запрещена законом. Но когда Путину какие-то запреты и законы мешали? Путин поехал в Казань и рассказал – после политики хочет попробовать себя в профессиональном хоккее. Но не попробует. Потому что живым из политики не уйдет.

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      Теги: Новости России Владимир Путин Талибан Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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