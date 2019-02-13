Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 13 лютого – у московському "Президент-готелі" зібралися на з'їзд представники терористичної організації "Талібан". У Росії вона заборонена законом. Але коли Путіну якісь заборони чи закони на заваді ставали? Путін поїхав у Казань, де розповів, що після політики хоче спробувати себе у професійному хокеї. Але ж не спробує. Бо живим з політики не піде.
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Джерело: 24 канал
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