Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 13 лютого – у московському "Президент-готелі" зібралися на з'їзд представники терористичної організації "Талібан". У Росії вона заборонена законом. Але коли Путіну якісь заборони чи закони на заваді ставали? Путін поїхав у Казань, де розповів, що після політики хоче спробувати себе у професійному хокеї. Але ж не спробує. Бо живим з політики не піде.

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