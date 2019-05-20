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      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Вести Кремля: Танцы Путина с Австрией. Гундяев специалист широкого профиля

      Вести Кремля 18 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 20 мая – Гайнца-Кристиана Штрахе отправят в отставку из-за переговоров с российской предпринимательницей Аленой Макаровой. Также он известен тем, что заявлял об отмене санкций против России. Патриарх Кирилл рассчитал, что если население России откажется от абортов, то количество людей увеличится до 166 миллионов за двадцать лет.

      Также в выпуске:

      Непроходной Сергей Лазарев.

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      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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