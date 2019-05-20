Вести Кремля: Танцы Путина с Австрией. Гундяев специалист широкого профиля

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 20 мая – Гайнца-Кристиана Штрахе отправят в отставку из-за переговоров с российской предпринимательницей Аленой Макаровой. Также он известен тем, что заявлял об отмене санкций против России. Патриарх Кирилл рассчитал, что если население России откажется от абортов, то количество людей увеличится до 166 миллионов за двадцать лет.

Также в выпуске: Непроходной Сергей Лазарев.

Источник: 24 канал