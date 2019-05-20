Вєсті Кремля: Танці Путіна з Австрією. Гундяєв фахівець широкого профілю

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 20 травня – Гайнца-Крістіана Штрахе відправлять у відставку через переговори з російською підприємницею Альоною Макаровою. Також він відомий тим, що заявляв про скасування санкцій проти Росії. Патріарх Кирило розрахував, що якщо населення Росії відмовиться від абортів, то кількість людей збільшиться до 166 мільйоні за двадцять років.

Також у випуску: Непрохідний Сергій Лазарев.

Джерело: 24 канал