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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Вєсті Кремля: Танці Путіна з Австрією. Гундяєв фахівець широкого профілю

      Вєсті Кремля 66 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 20 травня – Гайнца-Крістіана Штрахе відправлять у відставку через переговори з російською підприємницею Альоною Макаровою. Також він відомий тим, що заявляв про скасування санкцій проти Росії. Патріарх Кирило розрахував, що якщо населення Росії відмовиться від абортів, то кількість людей збільшиться до 166 мільйоні за двадцять років.

      Також у випуску:

      Непрохідний Сергій Лазарев.

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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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