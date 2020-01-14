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      Вести Кремля: Танец Путина с Бушем. Неизлечимая Поклонская

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      Вести Кремля / 24 канал

      В выпуске "Вести Кремля" за 14 января – Путин показал видео, на котором танцует с американским президентом Джорджем Бушем. И недаром: ведь 2008 год – это главная ностальгия лидера Кремля. Российские избиратели когда-то поверили прокурору-перебежчику Поклонской и восприняли ее как перспективного политика. Теперь же над ней остается разве что смеяться. Кажется, случай – неизлечимо клинический.

      Также в выпуске:

      Русская школа лжи.

      Смотрите программу "Вести Кремля" за 14 января 2020:

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Вести Кремля Владимир Путин Новости России
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