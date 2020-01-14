Вести Кремля: Танец Путина с Бушем. Неизлечимая Поклонская

В выпуске "Вести Кремля" за 14 января – Путин показал видео, на котором танцует с американским президентом Джорджем Бушем. И недаром: ведь 2008 год – это главная ностальгия лидера Кремля. Российские избиратели когда-то поверили прокурору-перебежчику Поклонской и восприняли ее как перспективного политика. Теперь же над ней остается разве что смеяться. Кажется, случай – неизлечимо клинический.

Также в выпуске: Русская школа лжи. Смотрите программу "Вести Кремля" за 14 января 2020: