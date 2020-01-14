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      Вєсті Кремля: Танець Путіна з Бушем. Невиліковна Поклонська

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      Вєсті Кремля / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 14 січня – Путін показав архівне відео, на якому танцює з американським президентом Джорджем Бушем. І недарма: адже 2008 рік – це головна ностальгія лідера Кремля. Російські виборці колись повірили прокурорці-перебіжчиці Поклонській і сприйняли її як перспективного політика. Тепер же з неї залишається хіба сміятися. Здається, випадок – невиліковно клінічний.

      Також у випуску: 

      Російська школа брехні.

      Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 14 січня 2020:

       

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін Новини Росії
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