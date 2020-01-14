Вєсті Кремля: Танець Путіна з Бушем. Невиліковна Поклонська

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 14 січня – Путін показав архівне відео, на якому танцює з американським президентом Джорджем Бушем. І недарма: адже 2008 рік – це головна ностальгія лідера Кремля. Російські виборці колись повірили прокурорці-перебіжчиці Поклонській і сприйняли її як перспективного політика. Тепер же з неї залишається хіба сміятися. Здається, випадок – невиліковно клінічний.

Також у випуску: Російська школа брехні. Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 14 січня 2020: