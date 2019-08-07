Вести Кремля: Тарантино спасает Путина. Симулятор протестов в России

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 7 августа – российские пиарщики считаются одними из лучших в мире. Но сейчас сложилась настолько плачевная ситуация, спасти рейтинг Путина они не в состоянии. Поэтому пригласили секретное оружие из-за границы – Квентина Тарантино. Российская либеральная оппозиция стала на один шаг ближе к цели. Теперь выйти на протест россияне смогут не выходя из дома.

Также в выпуске: Секретный пиджак Деда. Смотрите видео "Вести Кремля" за 7 августа 2019: