Вести Кремля: Тарантино спасает Путина. Симулятор протестов в России
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 7 августа – российские пиарщики считаются одними из лучших в мире. Но сейчас сложилась настолько плачевная ситуация, спасти рейтинг Путина они не в состоянии. Поэтому пригласили секретное оружие из-за границы – Квентина Тарантино. Российская либеральная оппозиция стала на один шаг ближе к цели. Теперь выйти на протест россияне смогут не выходя из дома.
Также в выпуске:
Секретный пиджак Деда.
Смотрите видео "Вести Кремля" за 7 августа 2019:
Источник: 24 канал
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