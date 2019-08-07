Вєсті Кремля: Тарантіно рятує Путіна. Симулятор протестів у Росії
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 7 серпня – російські піарники вважаються одними із найкращих у світі. Та зараз склалася настільки плачевна ситуація, що врятувати рейтинг Путіна вони не в змозі. Тож запросили секретну зброю з-за кордону – Квентіна Тарантіно. Російська ліберальна опозиція стала на один крок ближче до мети. Тепер вийти на протест росіяни зможуть не виходячи з дому.
Також у випуску:
Секретний піджак Дєда.
Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 7 серпня 2019:
Джерело: 24 канал
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