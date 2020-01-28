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      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
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      Вести Кремля: Теория Жириновского про коронавирус. Россиян отговаривают от доллара

      57 Читати новину українською
      Вести Кремля / 24 канал

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 28 января – пока весь мир думает над вакциной против коронавируса, нашелся тот, кто смог выделить ее суть. Жириновский объявил китайский коронавирус провокацией США. Глава "Сбербанка" сказал россиянам держать свои сбережения в рублях. Но, если кто-то что-то обещает насчет рубля, то лучше сто раз подумать.

      Также в выпуске:

      Дембельский аккорд Мединского.

      Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 29 января:

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Вести Кремля
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