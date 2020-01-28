Вести Кремля: Теория Жириновского про коронавирус. Россиян отговаривают от доллара
В выпуске программы "Вести Кремля" за 28 января – пока весь мир думает над вакциной против коронавируса, нашелся тот, кто смог выделить ее суть. Жириновский объявил китайский коронавирус провокацией США. Глава "Сбербанка" сказал россиянам держать свои сбережения в рублях. Но, если кто-то что-то обещает насчет рубля, то лучше сто раз подумать.
Также в выпуске:
Дембельский аккорд Мединского.
Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 29 января:
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