Вєсті Кремля: Теорія Жириновського про коронавірус. Росіян відмовляють від долара

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 28 січня – поки весь світ думає над вакциною проти коронавірусу, знайшовся той, хто зміг виокремити її суть. Жириновський оголосив китайський коронавірус провокацією США. Голова "Сбербанку" сказав росіянам тримати свої заощадження у рублях. Але, якщо хтось щось обіцяє про рубль, то краще сто разів подумати.

Також у випуску: Дембельський акорд Мединського.