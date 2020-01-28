Вєсті Кремля: Теорія Жириновського про коронавірус. Росіян відмовляють від долара
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 28 січня – поки весь світ думає над вакциною проти коронавірусу, знайшовся той, хто зміг виокремити її суть. Жириновський оголосив китайський коронавірус провокацією США. Голова "Сбербанку" сказав росіянам тримати свої заощадження у рублях. Але, якщо хтось щось обіцяє про рубль, то краще сто разів подумати.
Також у випуску:
Дембельський акорд Мединського.
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