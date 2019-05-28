Вести Кремля: Тимати будет одевать опрышников Кожугета

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 28 мая – Тимати – это не только рэпер-пропагандист, а еще и бизнесмен – он продает наушники, бургеры и создает коллекции одежды. Теперь Тимати будет шить одежду совместно с брендом "Армия России", а кульминацией показа стала подаренная куртка министру обороны Сергею Шойгу.

Также в выпуске: РПЦ под руководством вездесущего Гундяя пролезло почти во все сферы жизни россиян. На планете есть около 250 стран, а российским гвардейцам можно посещать только 14.

Источник: 24 канал