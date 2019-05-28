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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Вести Кремля: Тимати будет одевать опрышников Кожугета

      Вести Кремля 36 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 28 мая – Тимати – это не только рэпер-пропагандист, а еще и бизнесмен – он продает наушники, бургеры и создает коллекции одежды. Теперь Тимати будет шить одежду совместно с брендом "Армия России", а кульминацией показа стала подаренная куртка министру обороны Сергею Шойгу.

      Также в выпуске:

      РПЦ под руководством вездесущего Гундяя пролезло почти во все сферы жизни россиян.

      На планете есть около 250 стран, а российским гвардейцам можно посещать только 14.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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