Вести Кремля: Тимати будет одевать опрышников Кожугета
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 28 мая – Тимати – это не только рэпер-пропагандист, а еще и бизнесмен – он продает наушники, бургеры и создает коллекции одежды. Теперь Тимати будет шить одежду совместно с брендом "Армия России", а кульминацией показа стала подаренная куртка министру обороны Сергею Шойгу.
Также в выпуске:
РПЦ под руководством вездесущего Гундяя пролезло почти во все сферы жизни россиян.
На планете есть около 250 стран, а российским гвардейцам можно посещать только 14.
Источник: 24 канал
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