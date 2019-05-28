Вєсті Кремля: Тіматі одягатиме опришніків Кожугєта

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 28 травня – Тіматі – це не лише репер-пропагандист, а ще й бізнесмен – він продає навушники, бургери та створює колекції одягу. Тепер Тіматі буде шити одяг спільно з брендом "Армія Росії", а кульмінацією показу стала подарована куртка для міністра оборони Сергія Шойгу.

Також у випуску: РПЦ під керівництвом всюдисущого Гундяя пролізло майже у всі сфери життя росіян. На планеті є близько 250 країн, а російським гвардійцям можна відвідувати лише 14.

Джерело: 24 канал