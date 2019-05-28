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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Вєсті Кремля: Тіматі одягатиме опришніків Кожугєта

      Вєсті Кремля 123 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 28 травня – Тіматі – це не лише репер-пропагандист, а ще й бізнесмен – він продає навушники, бургери та створює колекції одягу. Тепер Тіматі буде шити одяг спільно з брендом "Армія Росії", а кульмінацією показу стала подарована куртка для міністра оборони Сергія Шойгу.

      Також у випуску:

      РПЦ під керівництвом всюдисущого Гундяя пролізло майже у всі сфери життя росіян.

      На планеті є близько 250 країн, а російським гвардійцям можна відвідувати лише 14.

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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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