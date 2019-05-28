Вєсті Кремля: Тіматі одягатиме опришніків Кожугєта
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 28 травня – Тіматі – це не лише репер-пропагандист, а ще й бізнесмен – він продає навушники, бургери та створює колекції одягу. Тепер Тіматі буде шити одяг спільно з брендом "Армія Росії", а кульмінацією показу стала подарована куртка для міністра оборони Сергія Шойгу.
Також у випуску:
РПЦ під керівництвом всюдисущого Гундяя пролізло майже у всі сфери життя росіян.
На планеті є близько 250 країн, а російським гвардійцям можна відвідувати лише 14.
Джерело: 24 канал
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