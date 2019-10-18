Вести Кремля: Трамп наследует Путина. Испанский стыд Навального
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 18 октября – о том, что у Путина свой взгляд на историю человечества и России в частности – всем давно ясно. А вот теперь к нему присоединился и Трамп. По его словам, Италия и США связаны тысячалетней историей. Есть просто испанский стыд, а в случае с Навальным это должно называться скорее испано-испанским стыдом.
Также в выпуске:
Российское кино – настоящее г**но.
И партия, и стыд.
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