Вести Кремля: Трамп наследует Путина. Испанский стыд Навального

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 18 октября – о том, что у Путина свой взгляд на историю человечества и России в частности – всем давно ясно. А вот теперь к нему присоединился и Трамп. По его словам, Италия и США связаны тысячалетней историей. Есть просто испанский стыд, а в случае с Навальным это должно называться скорее испано-испанским стыдом.

Также в выпуске: Российское кино – настоящее г**но. И партия, и стыд.