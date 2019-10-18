Вєсті Кремля: Трамп наслідує Путіна. Іспанський сором Навального
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 18 жовтня – про те, що у Путіна свій погляд на історію людства і Росії зокрема – всім давно ясно. А от тепер до нього приєднався і Трамп. За його словами, Італія та США пов'язані тисячарічною історією. Є просто іспанський сором, а у випадку з Навальним це мало б називатися швидше іспано-іспанським соромом.
Також у випуску:
Російське кіно – справжнє г**но.
І партія, і сором.
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