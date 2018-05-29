Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 29.05 – непомерное либидо уже не раз загоняло Трампа в пропасть. На этот раз избранницей президента США стала одна из европейских лидеров – россиянка Владимира. Российский мундиаль еще не успел стартовать, а уже напоминает фильмы ужасов. Символов много, но теперь иностранцев будут пугать еще и "куклами Чаки" и другими футбольными сувенирами.

Также в выпуске: Староста VS Инстаграм. Синяя армия Путина. Сколько работников погибло во время возведения объектов к Чемпионату мира по футболу.