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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю

Вєсті Кремля 70 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 29.05 – непомірне лібідо вже не раз заганяло Трампа у прірву. Цього разу обраницею президента США стала одна із європейських лідерок – росіянка Володимира. Російський мундіаль ще не встиг стартувати, а уже нагадує фільми жахів. Символів чимало, але тепер іноземців лякатимуть ще й "ляльками Чаккі" та іншими футбольними сувенірками.

Також у випуску:

Староста VS Інстаграм.

Синя армія Путіна.

Скільки працівників загинуло під час зведення об'єктів до Чемпіонату світу з футболу. 

 

Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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