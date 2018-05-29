Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 29.05 – непомірне лібідо вже не раз заганяло Трампа у прірву. Цього разу обраницею президента США стала одна із європейських лідерок – росіянка Володимира. Російський мундіаль ще не встиг стартувати, а уже нагадує фільми жахів. Символів чимало, але тепер іноземців лякатимуть ще й "ляльками Чаккі" та іншими футбольними сувенірками.

Також у випуску: Староста VS Інстаграм. Синя армія Путіна. Скільки працівників загинуло під час зведення об'єктів до Чемпіонату світу з футболу.