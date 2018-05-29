Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 29.05 – непомірне лібідо вже не раз заганяло Трампа у прірву. Цього разу обраницею президента США стала одна із європейських лідерок – росіянка Володимира. Російський мундіаль ще не встиг стартувати, а уже нагадує фільми жахів. Символів чимало, але тепер іноземців лякатимуть ще й "ляльками Чаккі" та іншими футбольними сувенірками.
Також у випуску:
Староста VS Інстаграм.
Синя армія Путіна.
Скільки працівників загинуло під час зведення об'єктів до Чемпіонату світу з футболу.
Джерело: 24 Канал
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