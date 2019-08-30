Вести Кремля: Трамп покупает Гренландию

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 16 августа – признание Иерусалима столицей Израиля, строительство стены на границе с Мексикой. Гаити – "вонючая дыра", Чарльз – "принц китов". Это все перлы авторства Дональда Трампа. Президент США не может жить без международных скандалов. И теперь рискует попасть в еще один. Масштабом в самый большой остров на планете в 2 миллиарда квадратных метров.

Также в выпуске: RPC против KFС. Видео "Вести Кремля" за 16 августа 2019: