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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вєсті Кремля: Путін відволікає протестні настрої. Трамп купує Гренландію

      Вєсті Кремля 3 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 16 серпня – керівництво РФ вирішило оригінальним способом відвернути увагу народу від проблем насущних. Росія назвала умови передачі Курил Японії. Президент США не може жити без міжнародних скандалів. І тепер ризикує вляпатись у ще один. Масштабом у найбільший острів на планеті у 2 мільярди квадратних метрів.

      Також у випуску:

      RPC проти KFС.

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      Теги: Дональд Трамп Новини США Новини Росії Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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