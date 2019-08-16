Вєсті Кремля: Путін відволікає протестні настрої. Трамп купує Гренландію
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 16 серпня – керівництво РФ вирішило оригінальним способом відвернути увагу народу від проблем насущних. Росія назвала умови передачі Курил Японії. Президент США не може жити без міжнародних скандалів. І тепер ризикує вляпатись у ще один. Масштабом у найбільший острів на планеті у 2 мільярди квадратних метрів.
Також у випуску:
RPC проти KFС.
сьогодні
Джерело: 24 канал
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