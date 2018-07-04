Вести Кремля. Туалет в космосе. Актриса на 12 этажей

Вести Кремля. Туалет в космосе. Актриса на 12 этажейВести Кремля 75 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 04.07 – россиянам в космосе не везет, дела идут в худшую сторону. Похоже, не за горами то время, когда она останется единственной страной, которая сможет посылать космонавтов на орбиту. Российский "Первый Канал" вляпался в безумный скандал. Блондинка Наталья, которая стала символом мундиаля – известная актриса (18+).
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Источник: 24 канал
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