Вести Кремля. Туалет в космосе. Актриса на 12 этажей

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 04.07 – россиянам в космосе не везет, дела идут в худшую сторону. Похоже, не за горами то время, когда она останется единственной страной, которая сможет посылать космонавтов на орбиту. Российский "Первый Канал" вляпался в безумный скандал. Блондинка Наталья, которая стала символом мундиаля – известная актриса (18+).

Также в выпуске: Что советуют священнослужители собственным прихожанам.