Вєсті Кремля. Туалет у космосі. Актриса на 12 поверхів

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 04.07 – росіянам у космосі не щастить, справи йдуть у гіршу сторону. Схоже, не за горами той час, коли вона залишиться єдиною країною, яка зможе посилати космонавтів на орбіту. Російський "Первый Канал" вляпався у шалений скандал. Блондинка Наталья, яка стала символом мундіалю – відома актриса (18+). І от напередодні вилізла на 12 поверховій стіні.

Також у випуску: Що радять священослужителі власним парафіянам.