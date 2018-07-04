Вєсті Кремля. Туалет у космосі. Актриса на 12 поверхів

Вєсті Кремля. Туалет у космосі. Актриса на 12 поверхівВєсті Кремля 66 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 04.07 – росіянам у космосі не щастить, справи йдуть у гіршу сторону. Схоже, не за горами той час, коли вона залишиться єдиною країною, яка зможе посилати космонавтів на орбіту. Російський "Первый Канал" вляпався у шалений скандал. Блондинка Наталья, яка стала символом мундіалю – відома актриса (18+). І от напередодні вилізла на 12 поверховій стіні.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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