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Вєсті Кремля. Туалет у космосі. Актриса на 12 поверхів

Вєсті Кремля 66 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 04.07 – росіянам у космосі не щастить, справи йдуть у гіршу сторону. Схоже, не за горами той час, коли вона залишиться єдиною країною, яка зможе посилати космонавтів на орбіту. Російський "Первый Канал" вляпався у шалений скандал. Блондинка Наталья, яка стала символом мундіалю – відома актриса (18+). І от напередодні вилізла на 12 поверховій стіні.

Також у випуску: 

Що радять священослужителі власним парафіянам.

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
Джерело: 24 канал
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