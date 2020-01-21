Вести Кремля: У Лукашенко дух Моисея. Подарок для Кима
В выпуске программы "Вести Кремля" за 21 января – Беларусь купила партию нефти в Норвегии. Лукашенко остановил регулярные поставки из России из-за разногласий в цене. Ким Чен Ын в день рождения получил письмо с приветствием от Дональда Трампа. Однако для лидера Северной Кореи этого оказалось недостаточно, чтобы возобновить переговоры с президентом США.
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