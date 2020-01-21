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      ДАВОС 2020 АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
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      Вести Кремля: У Лукашенко дух Моисея. Подарок для Кима

      Вести Кремля 30 Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 21 января – Беларусь купила партию нефти в Норвегии. Лукашенко остановил регулярные поставки из России из-за разногласий в цене. Ким Чен Ын в день рождения получил письмо с приветствием от Дональда Трампа. Однако для лидера Северной Кореи этого оказалось недостаточно, чтобы возобновить переговоры с президентом США.

      Также в выпуске:

      Икона святого Владимира.

      Мочить журналистов в Чуваши.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Ким Чен Ын Александр Лукашенко Вести Кремля
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