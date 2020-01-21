Вєсті Кремля: У Лукашенка дух Мойсея. Подарунок для Кіма
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 21 січня – Білорусь купила партію нафти в Норвегії. Лукашенко зупинив регулярні постачання з Росії через розбіжності у ціні. Кім Чен Ин у день народження отримав листа з привітанням від Дональда Трампа. Проте для лідера Північної Кореї цього виявилося недостатньо, щоб відновити переговори з президентом США.
Також у випуску:
Ікона святого Володимира.
Мочити журналістів в Чуваші.
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