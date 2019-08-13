Вести Кремля: У Путина браслет Насирова. Российский миллионер в 4 года

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 13 августа – во время встречи Владимира Путина со студентами в Уральском федеральном университете у президента России разглядели что-то под носком. В России 4-летний мальчик Артур в купил квартиру в элитном клубном доме. А дедушка мальчика – член ЦИК и бывший судья конституционного суда России.

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