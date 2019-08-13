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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ ВЕРХОВНА РАДА
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ ВЕРХОВНА РАДА

      Вєсті Кремля: В Путіна браслет Насірова. Російський мільйонер у 4 роки

      Вєсті Кремля 222 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 13 серпня – під час зустрічі Володимира Путіна зі студентами в Уральському федеральному університеті в президента Росії роздивилися щось під шкарпеткою. В Росії 4-річний хлопчик Артур в купив квартиру в елітному клубному будинку. А дідусем хлопчика є член ЦВК та колишній суддя конституційного суду Росії.

      Також у випуску:

      Усіх псів спускають на голову Єллі Панфіловій.

      Сила дипломатки.

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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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