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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      Вести Кремля. Убийственный рэп Oxxxymiron. Патриарх Кадыров

      Вести Кремля 271 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 23.10 – в керченскому колледже подросток устроил взрывы и стрельбу. Но сделать массовым убийцей стараются российского рэпера, а вина – песня и клип "Последний звонок", где показана стрельба в школе. В РПЦ Гундяев не оправдал надежд, настала пора Кадырова. С Аллахом у него отношения хорошие, то и с другим как-то договорится. Борода у него также есть.

      Также в выпуске:

      Ролдугин играет на виолончели, крестил дочь Путина и на него записано где-то одна/восьмая всех состояний ВВП.

      Процишин официальный совместно с "Вести Кремля" подготовил видео, в котором саркастически перепели песню Гурченко.

      Теги: Новости России РПЦ Рамзан Кадыров Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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