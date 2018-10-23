Вести Кремля. Убийственный рэп Oxxxymiron. Патриарх Кадыров

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 23.10 – в керченскому колледже подросток устроил взрывы и стрельбу. Но сделать массовым убийцей стараются российского рэпера, а вина – песня и клип "Последний звонок", где показана стрельба в школе. В РПЦ Гундяев не оправдал надежд, настала пора Кадырова. С Аллахом у него отношения хорошие, то и с другим как-то договорится. Борода у него также есть.

Также в выпуске: Ролдугин играет на виолончели, крестил дочь Путина и на него записано где-то одна/восьмая всех состояний ВВП. Процишин официальный совместно с "Вести Кремля" подготовил видео, в котором саркастически перепели песню Гурченко.