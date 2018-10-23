Вєсті Кремля. Патріарх Кадиров. Вбивчий реп Oxxxymiron
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 23.10 – у РПЦ Гундяєв не виправдав сподівань, настала пора Кадирова. З Аллахом у нього стосунки добрі, то й з іншим якось домовиться. Борода в нього також є. У керченскому коледжі підліток влаштував вибухи та стрілянину. Але зробити масовим вбивцею намагаються російського репера, а провина – пісня і кліп "Останній дзвінок", де показана стрілянина в школі.
Також у випуску:
Ролдугін грає на віолончелі, хрестив доньку Путіна і на нього записано десь одна/восьма усіх статків ВВП.
Процишин офіційний спільно з "Вєсті Кремля" підготували відео, у якому саркастично переспівали пісню Гурченко.
Джерело: 24 канал
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